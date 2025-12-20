CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON ALLE 12.15 Si chiude qui la Diretta LIVE dell’inseguimento maschile di Biathlon da Annecy. A domani per le Mass Start conclusive della tappa e dell’anno solare 2025. Un saluto sportivo! 15:23 Se si fa la corsa su Perrot per la Classifica Generale, Giacomel perde pochi punti, tuttavia con questo Johan Olav Botn è difficile sperare in un repentino calo di rendimento. Soprattutto se questa è la tenuta mentale del classe 1999. Ha la bellezza di 142 punti di margine dopo 8 gare appena 15:22 Terza vittoria individuale ‘solamente’ per Botn, ma oggi ha corso come un veterano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Annecy 2025 in DIRETTA: vittoria di Botn da Johannes Boe! Giacomel salva la giornata

