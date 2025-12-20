LIVE Biathlon Inseguimento maschile Annecy 2025 in DIRETTA | Giacomel risale posizioni dopo 2 serie!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON ALLE 12.15 GIRO 35 – GIRO 35 – E quindi, Giacomel si è portato a meno di 20? dalla decima piazza. Davanti però Dale e Botn sono insieme ed hanno un errore di margine su Jacquelin, Laegreid, Hornig, Ponsiluoma e Perrot. TOOOMMASO! Con lo zero! POLIGONO 24 – Ancora zero di Botn e Dale, uno per Ponsiluoma. Ancora falloso Jacquelin, rientra in gioco Laegreid mentre altro errore per Christiansen. Ci volete dire che Botn trova il 2020 anche oggi? Ricordiamo che non è al meglio. GIRO 25 – Christiansen e Laegreid guidano il gruppo inseguitore ed è a +19?. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Annecy 2025 in DIRETTA: Giacomel per la rimonta
Leggi anche: LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Annecy 2025 in DIRETTA: Giacomel deve risalire
LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Hochfilzen 2025 in DIRETTA: Giacomel si arrende solo ad un sontuoso Perrot; LIVE! Staffetta femminile: vince la Svezia, Vittozzi rimonta posizioni; Risultati Coppa del mondo di Biathlon oggi · Hochfilzen 2025: classifica in diretta e podio; Le Grand Bornand | Inseguimento maschile in Diretta Streaming | IT.
LIVE! Coppa del Mondo Biathlon, Annecy Le Grand Bornand, Inseguimento femminile, Inseguimento maschile, la diretta scritta: Giacomel, Vittozzi, Wierer - Wierer, Vittozzi, Comola, Passler al femminile e la coppia Giacomel- eurosport.it
LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Annecy 2025 in DIRETTA: Giacomel per la rimonta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell'attesissima prova inseguimento maschile da ... oasport.it
LIVE! Biathlon, Coppa del mondo, domenica 14 dicembre, Hochfilzen, staffetta maschile e inseguimento femminile: Giacomel, Vittozzi, Wierer, Hofer - Terzo e ultimo giorno in Austria, tappa numero tre della Coppa del Mondo 2025- eurosport.it
Biathlon, Dorothea Wierer terza nell'inseguimento di Le Grand Bornand #SkySport x.com
SEMPRE LÌ Tra le migliori del biathlon internazionale! Il terzo posto nella sprint di Annecy-Le Grand Bornand è il secondo podio stagionale di Wierer in Coppa del Mondo… Il quarto contando anche quelli in staffetta! Domani c’è l’inseguimento in Fran - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.