CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell’attesissima prova inseguimento maschile da Annecy Le Grand Bornand (FRA), che propone uno schema tutt’altro che scontato. Come ogni volta che indossa sci e carabina, il trentino parte per vincere. Oggi, non sarà la più semplice delle imprese visto che parte con un minuto a 12” sul groppone. A scattare davanti a tutti sarà Christiansen, ieri abile a tornare alla vittoria e a liquidare nell’ultimo giro Dale, che precede Jacquelin. Distacchi minimi visto che i primi 10 partono in 26”. Tuttavia, i big sono ben piazzati e la rimonta per l’azzurro potrebbe non essere elementare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Annecy 2025 in DIRETTA: Giacomel per la rimonta

