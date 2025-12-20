LIVE Biathlon Inseguimento maschile Annecy 2025 in DIRETTA | Giacomel deve risalire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON ALLE 12.15 14:40 Classifica generale che vede Botn leader e Perrot secondo, oggi Giacomel deve limitare i danni! 14:35 A scattare davanti a tutti sarà Christiansen, ieri abile a tornare alla vittoria e a liquidare nell’ultimo giro Dale, che precede Jacquelin. Distacchi minimi visto che i primi 10 partono in 26”. Tuttavia, i big sono ben piazzati e la rimonta per l’azzurro potrebbe non essere elementare. 14:27 Ancora 20? e inizierà l’inseguimento maschile di Le Grand Bornand! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell’attesissima prova inseguimento maschile da Annecy Le Grand Bornand (FRA), che propone uno schema tutt’altro che scontato. 🔗 Leggi su Oasport.it

