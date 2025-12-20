LIVE Biathlon Inseguimento femminile Annecy 2025 in DIRETTA | Wierer sul podio virtuale due errori a terra per Vittozzi

La gara di biathlon femminile ad Annecy 2025 prosegue in diretta, con aggiornamenti sugli atleti e le loro prestazioni. Lisa Vittozzi ha commesso due errori a terra dopo aver mantenuto un poligono pulito, mentre Dorothea Wierer si trova in posizione di controllo, a circa 17 secondi da Lou said. La competizione resta aperta, e sarà importante seguire gli sviluppi per capire le possibilità delle atlete di avanzare. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON Purtroppo sono arrivati due errori a terra per Lisa, che è tornata a commettere errori dopo 6 poligoni puliti! Wierer esce a +17? da Lou, con Hanna Oeberg a 3? dall’azzurra, importante ricucire subito perché dietro a 10? c’è Minkkinen, ha sbagliato Lisa. POLIGONO 14 – Velocissima Hanna ma ha sbagliato, se ne va Jeanmonnot e si prende la leadership. DOOOOOOOOOROTHEA!!! POLIGONO 14 – Si spara! Insieme Oeberg e Jeanmonnot. GIRO 15 – Vittozzi non ha forzato nel primo giro, visto che è stata ripresa da Braisaz che le ha recuperato oltre 10?. 🔗 Leggi su Oasport.it

