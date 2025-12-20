LIVE Biathlon Inseguimento femminile Annecy 2025 in DIRETTA | Wierer ancora sul podio e 2^ nella generale è grande Italia!

Segui in tempo reale l'inseguimento femminile di biathlon ad Annecy 2025, con la performance di Wierer che si conferma sul podio e si posiziona seconda nella classifica generale. La competizione prosegue e gli aggiornamenti continueranno nelle prossime ore con anche la gara maschile. Restate con noi per tutti gli sviluppi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON Si chiude qui la Diretta LIVE testuale dell’inseguimento femminile di Annecy-Le Grand Bornand, non finisce ovviamente qui perché tra due ore ci sarà quello maschile. Un saluto sportivo! 12:50 Classifica Generale di Coppa del Mondo 2025-2026 aggiornata: Lou Jeanmonnot 406 punti. Dorothea Wierer 355 punti. Anna Magnusson 342 punti. 6. Lisa Vittozzi 304 punti 12:48 Wierer che sta sparando oltre il 90% nella stagione corrente: non svegliatela! In Classifica generale guadagna una marea di punti su Anna Magnusson (16^), che lascia la leadership a Lou Jeanmonnot. 🔗 Leggi su Oasport.it

