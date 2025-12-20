LIVE Biathlon Inseguimento femminile Annecy 2025 in DIRETTA | ultimo giro con Wierer e Vittozzi in lotta per il podio!!!

Segui la gara di Biathlon in tempo reale da Annecy 2025, con aggiornamenti sull’inseguimento femminile e maschile. Le atlete si contendono i posti sul podio in un percorso ricco di emozioni e strategie. Rimani aggiornato sull’andamento delle competizioni e sui risultati delle atlete italiane. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON Simon pare già andarsene! PAAASSLER! SUPER! Farà la Mass! POLIGONO 44 – Minkkinen con lo zero è seconda. Dorothea trova lo zero! Così come Lisa! Italiane purtroppo che saranno ai piedi del podio perché Simon ha trovato lo zero e darà qualsiasi cosa per tornare sul podio! C’è anche Fialkova che è difficile da battere nel finale. POLIGONO 44 – La chiude Jeanmonnot, nuova leader della Classifica Generale di Coppa del Mondo. Ora si decide il podio! Occhio a Braisaz. ATTENZIONE! Wierer in flessione nel 4° giro. 🔗 Leggi su Oasport.it

