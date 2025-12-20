LIVE Biathlon Inseguimento femminile Annecy 2025 in DIRETTA | iniziata la gara chance concreta per le italiane!
La gara di inseguimento femminile di biathlon ad Annecy 2025 è iniziata, offrendo alle atlete italiane una possibilità concreta di migliorare la posizione. Seguite la diretta per aggiornamenti in tempo reale e per seguire l’andamento delle azioni delle protagoniste. La competizione si presenta aperta, con molte atlete in lotta per il podio. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON Wierer esce a +17? da Lou, con Hanna Oeberg a 3? dall’azzurra, importante ricucire subito perché dietro a 10? c’è Minkkinen, ha sbagliato Lisa. POLIGONO 14 – Velocissima Hanna ma ha sbagliato, se ne va Jeanmonnot e si prende la leadership. DOOOOOOOOOROTHEA!!! POLIGONO 14 – Si spara! Insieme Oeberg e Jeanmonnot. GIRO 15 – Vittozzi non ha forzato nel primo giro, visto che è stata ripresa da Braisaz che le ha recuperato oltre 10?. Wierer terza da sola quindi a 20?. GIRO 15 – Oeberg allunga su Jeanmonnot nel primo chilometro, Wierer e Vittozzi perdono dalla testa e arriveranno al primo poligono con l’errore di margine. 🔗 Leggi su Oasport.it
MINKKINEN vince la Sprint e soffia il pettorale giallo a WIERER | HIGHLIGHTS
L'inseguimento di domani è tutto da capire ma con questo parterre de roi in soli 38" sicuramente ci sarà da divertirsi e ci sarà pochissimo spazio per le strategie e i calcoli #ALGB25 #biathlon #eurosportbiathlon x.com
SEMPRE LÌ Tra le migliori del biathlon internazionale! Il terzo posto nella sprint di Annecy-Le Grand Bornand è il secondo podio stagionale di Wierer in Coppa del Mondo… Il quarto contando anche quelli in staffetta! Domani c’è l’inseguimento in Fran - facebook.com facebook
