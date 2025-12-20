LIVE Biathlon Inseguimento femminile Annecy 2025 in DIRETTA | chance concreta per le italiane!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 14.45 11:54 Ci siamo, ancora 20? di attesa e poi inseguimento femminile da Le Grand Bornand! Clamorosa occasione di ennesimo podio in stagione per l’Italia! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell’inseguimento femminile di 10 chilometri in scena dalle nevi francesi di Annecy Le Grand Bornand, che vede l’Italia con WIERER e VITTOZZI in piena caccia per la vittoria. Dorothea ha conquistato nella sprint della giornata di giovedì il secondo podio di stagione, confermandosi in un clamoroso momento di forma e si è messa nella situazione che lei gradisce di più nel format di gara a lei preferito. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Annecy 2025 in DIRETTA: Wierer e Vittozzi all’attacco di Jeanmonnot
Leggi anche: LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Annecy 2025 in DIRETTA: Jeanmonnot favorita, Wierer e Vittozzi all’attacco
LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Hochfilzen 2025 in DIRETTA: splende la stella di Lisa Vittozzi! Rimonta e vittoria, top ten per Wierer; RECAP! Inseguimento femminile: Vittozzi super, Wierer chiude in top ten!; LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Annecy 2025 in DIRETTA: Jeanmonnot favorita, Wierer e Vittozzi all’attacco; RECAP! È grande Italia: Giacomel vince la Sprint, Wierer chiude quarta.
LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Annecy 2025 in DIRETTA: Jeanmonnot favorita, Wierer e Vittozzi all’attacco - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL'INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 14. oasport.it
Quando il biathlon oggi in tv, Inseguimenti Annecy 2025: programma, startlist, streaming - Oggi, sabato 20 dicembre, sarà la giornata degli inseguimenti nella terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025- oasport.it
LIVE! Coppa del Mondo Biathlon, Annecy Le Grand Bornand, Inseguimento femminile, Inseguimento maschile, la diretta scritta: Giacomel, Vittozzi, Wierer - Wierer, Vittozzi, Comola, Passler al femminile e la coppia Giacomel- eurosport.it
L'inseguimento di domani è tutto da capire ma con questo parterre de roi in soli 38" sicuramente ci sarà da divertirsi e ci sarà pochissimo spazio per le strategie e i calcoli #ALGB25 #biathlon #eurosportbiathlon x.com
SEMPRE LÌ Tra le migliori del biathlon internazionale! Il terzo posto nella sprint di Annecy-Le Grand Bornand è il secondo podio stagionale di Wierer in Coppa del Mondo… Il quarto contando anche quelli in staffetta! Domani c’è l’inseguimento in Fran - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.