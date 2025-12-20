CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:43 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Benetton-Zebre. Poco meno di 20 minuti all’inizio del derby italiano. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Benetton Treviso-Zebre Parma, gara valida per la settima giornata della United Rugby Championship 20252026. Derby tutto italiano tra le due compagini che cercano di restare aggrappate al treno playoff. Post season che dista 5 punti per gli emiliani, e 6 per i veneti. Scontro diretto che proietterà una delle due compagini all’undicesimo posto del round robin. Tantissimi gli azzurri in campo, con il CT della nazionale italiana spettatore interessatissimo in vista del prossimo ed imminente Sei Nazioni 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Benetton Treviso-Zebre, United Rugby Championship in DIRETTA: dalle 15.00 il derby

Leggi anche: LIVE Benetton Treviso-Zebre, United Rugby Championship in DIRETTA: va in scena l’atteso derby tricolore

Leggi anche: United Rugby Championship, Benetton e Zebre alla ricerca della vittoria perduta

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Dove vedere in tv Benetton Treviso-Zebre oggi, United Rugby Championships: orario, programma, streaming; I Leoni designati per il derby di Monigo contro le Zebre; URC: dove e quando si vede il primo derby tra Benetton e Zebre in tv e streaming; LIVE Benetton Treviso-Zebre, United Rugby Championship in DIRETTA: va in scena l’atteso derby tricolore.

LIVE Benetton Treviso-Zebre, United Rugby Championship in DIRETTA: dalle 15.00 il derby - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:48 Scontro diretto tra le due compagini italiane, con la vincente che resterà agganciata al treno playoff. oasport.it