LIVE Benetton Treviso-Zebre 21-15 United Rugby Championship in DIRETTA | Gesi riapre l’incontro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 71?- Qualche errore di troppo per i padroni di casa. D'improvviso i parmensi danno l'impressione di poterla ribaltare. 69?- Non sbaglia stavolta Montemauri. Match riaperto. Benetton 21 Zebre 15. 68?- Ed infatti arriva la METAAAA ZEBRE! Intercetto di Gesi che punisce l'ingenuità degli avversari volando dritto in meta. 68?- Missione quasi impossibile a questo punto per i parmensi, ma c'è ancora tempo. 66?- Colpisce il palo anche Umaga, al suo primo errore. Benetton 21 Zebre 8. 66?- METAAAA BENETTON! La maul dei trevigiani vince nettamente la battaglia e porta in meta Gasperini.

