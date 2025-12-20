LIVE Benetton Treviso-Zebre 16-8 United Rugby Championship in DIRETTA | meta di Ferrari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 59?- Difesa eroica dei veneti, che sono inchiodati ad un paio di metri dalla linea di meta. 58?- Zebre che scelgono ancora la touche. 57?- Maul parmense che provoca il fallo avversario. 57?- Ospiti che guadagnano una interessantissima rimessa laterale nei 22 avversari. 55?- In avanti dei padroni di casa e mischia per le Zebre. 53?- Trasformazione di Montemauri che sbatte in pieno sul palo. Benetton 16 Zebre 8. 52?- METAAA ZEBRE! Arriva subito la meta degli ospiti, che sfruttano immediatamente la superiorità numerica con un'azione collettiva velocissima che porta alla meta di Ferrari.

