LIVE Benetton Treviso-Zebre 13-3 United Rugby Championship in DIRETTA | termine il primo tempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:49 Prima frazione che sorride ai padroni di casa. Iniziali 20 minuti ricchi di tensione, poi il calcio di Umaga e la meta di Mendy hanno indirizzato l'incontro verso le sponde trevigiane. Piccola reazione nel finale delle Zebre. A tra poco per la ripresa. FINE PRIMO TEMPO 40?- Ultime fasi del primo tempo. 38?- Non sbaglia Montemauri. Benetton 13 Zebre 3. 36?- Ed infatti la pressione dei parmensi provoca un calcio di punizione. Zebre che provano a sbloccare il personale tabellino andando verso i pali. 34?- Provano a reagire gli ospiti, sotto all'improvviso di 13 punti.

