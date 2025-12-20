Litiga in strada con una donna e la minaccia di morte con un fucile

Avrebbe minacciato di morte una donna con un fucile da caccia in mezzo alla strada, e per la precisione lungo la stradale provinciale 1 a Controguerra. A intervenire sono stati i carabinieri di Alba Adriatica che ha arrestato l'uomo con le accuse di porto illegale di arma comune da sparo e.

