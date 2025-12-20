Litiga con una donna poi prova ad ucciderla investendola in auto | arrestato 25enne di Osio Sotto

Aveva avuto un alterco con la donna con la quale si trovava in albergo, ma dagli insulti si è passati ben presto a qualcosa di decisamente più grave: un 25enne nato a Treviglio, ma residente a Osio Sotto, è stato arrestato venerdì 19 dicembre dagli agenti della Polizia Locale di Milano con l’accusa di tentato omicidio. I fatti risalgono allo scorso 27 novembre, alle 4 del mattino: l’uomo dopo il litigio aveva abbandonato l’hotel, ma aveva atteso la donna in strada tra via Porpora e via Lulli, zona Nord ovest di Milano: a bordo della sua Mercedes bianca con tettuccio nero l’aveva investita con l’intenzione di ucciderla, procurandole una ferita a una gamba e una prognosi di 25 giorni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

