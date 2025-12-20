Litiga con una donna poi la investe per cercare di ucciderla a Milano | arrestato portiere di un hotel
Un portiere di un hotel di Milano è stato arrestato dopo aver investito una donna durante un litigio. L'incidente è avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 novembre, tra via Porpora e via Lulli, nella zona Nord Ovest della città. L'uomo avrebbe tentato di uccidere la donna investendola con l'auto.
L'investimento si sarebbe verificato il 27 novembre scorso alle 4 del mattino, tra via Porpora e via Lulli, zona Nord ovest di Milano. L'uomo è stato arrestato ieri dalla polizia locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Prima litiga con una donna e poi l’investe in via Porpora: arrestato per tentato omicidio
Leggi anche: Melito, litiga con l'ex e poi investe i suoceri fuori dalla caserma: arrestato 19enne
Melito (Na), 19enne litiga coi suoceri per affidamento figlia a Natale e li investe entrambi davanti alla stazione dei carabinieri.
Litiga con una donna e la investe per cercare di ucciderla a Milano, arrestato - Aveva litigato con la donna con cui si trovava in albergo e lì aveva cominciato a insultarla. msn.com
Litiga con una donna poi la investe per cercare di ucciderla a Milano: arrestato portiere di un hotel - L'investimento si sarebbe verificato il 27 novembre scorso alle 4 del mattino, tra via Porpora e via Lulli, zona Nord ovest di Milano ... fanpage.it
TRIS Siracusa. . E’ stata condannata a due mesi di reclusione una donna accusata di avere minacciato il figlio minorenne nel corso di un acceso litigio domestico, Secondo la ricostruzione dell’accusa, la donna avrebbe rivolto frasi minacciose al figlio, arrivan - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.