Litiga con una donna poi la investe per cercare di ucciderla a Milano | arrestato portiere di un hotel

Un portiere di un hotel di Milano è stato arrestato dopo aver investito una donna durante un litigio. L'incidente è avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 novembre, tra via Porpora e via Lulli, nella zona Nord Ovest della città. L'uomo avrebbe tentato di uccidere la donna investendola con l'auto.

L'investimento si sarebbe verificato il 27 novembre scorso alle 4 del mattino, tra via Porpora e via Lulli, zona Nord ovest di Milano. L'uomo è stato arrestato ieri dalla polizia locale. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

