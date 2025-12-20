Litiga con una donna poi la investe per cercare di ucciderla a Milano | arrestato portiere di un hotel

Un portiere di un hotel di Milano è stato arrestato dopo aver investito una donna durante un litigio. L'incidente è avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 novembre, tra via Porpora e via Lulli, nella zona Nord Ovest della città. L'uomo avrebbe tentato di uccidere la donna investendola con l'auto.

