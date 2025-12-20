Litiga con una donna e la investe per cercare di ucciderla a Milano | arrestato 25enne di Treviglio

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LE INDAGINI. Il venticinquenne è stato rintracciato dalla polizia locale di Milano dopo tre settimane. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

litiga con una donna e la investe per cercare di ucciderla a milano arrestato 25enne di treviglio

© Ecodibergamo.it - Litiga con una donna e la investe per cercare di ucciderla a Milano: arrestato 25enne di Treviglio

Leggi anche: Litiga con una donna poi la investe per cercare di ucciderla a Milano: arrestato portiere di un hotel

Leggi anche: Litiga con una donna, poi prova ad ucciderla investendola in auto: arrestato 25enne di Osio Sotto

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Investito all'incrocio in viale Marche: ragazzo di 30 anni grave in ospedale; Sesto San Giovanni, ragazzo accoltellato fuori dal liceo: aggredito da coetanei dopo una lite; Milano da modello a brand: la crisi e le sfide per tracciare la rotta; Si aggrappa all'auto che scappa dopo un incidente, è grave.

litiga donna investe cercareLitiga con una donna e la investe per cercare di ucciderla a Milano: arrestato 25enne di Treviglio - Il venticinquenne è stato rintracciato dalla polizia locale di Milano dopo tre settimane. ecodibergamo.it

litiga donna investe cercareLitiga con una donna poi la investe per cercare di ucciderla a Milano: arrestato portiere di un hotel - L'investimento si sarebbe verificato il 27 novembre scorso alle 4 del mattino, tra via Porpora e via Lulli, zona Nord ovest di Milano ... fanpage.it

litiga donna investe cercareInveste una donna per cercare di ucciderla dopo una lite, uomo arrestato a Milano - Leggi su Sky TG24 l'articolo Investe una donna per cercare di ucciderla dopo una lite, uomo arrestato a Milano ... tg24.sky.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.