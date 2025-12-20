Marzano (Pavia), 20 dicembre 2025 - Nella lite di coppia, questa volta ad avere la peggio è stato l'uomo. La lite. I soccorsi sanitari sono intervenuti con un' ambulanza nella serata di ieri, venerdì 19 dicembre, in via Matteotti a Marzan o, trasportando poi il ferito, un uomo di 46 anni, all'ospedale di Lodi. Per fortuna nulla di particolarmente grave, con il trasporto dell'ambulanza, in codice verde, del ferito che avrebbe rimediato solo alcune c ontusioni lievi, per una prognosi di pochi giorni. I carabinieri. Sul posto sono però intervenuti anche i carabinieri, con una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Pavia, per ricostruire l'accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lite tra moglie e marito: l'uomo finisce in ospedale. Doveva essere l’incontro chiarificatore sulla separazione

Leggi anche: Marito e moglie morti nell’alluvione, amministratori e tecnico a processo. “La strada doveva essere chiusa”

Leggi anche: Investe i vicini dopo lite condominiale, marito e moglie in ospedale: preso l’aggressore a Bacoli

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Picchiata dal marito fino a svenire. L'incubo di una donna obbligata anche a rapporti sessuali; Mario La Pietra, chi era il muratore 30enne ucciso dalla moglie a Foggia durante una lite. «Tra di loro mai un problema»; Omicidio di Sarezzo, la moglie dell'uomo ucciso accusa : «Lo ha aspettato un’ora e poi lo ha colpito»; Picchia la moglie in strada, i passanti intervengono e fanno un video: indagini in corso.

Agì d'impulso durante le liti: marito prosciolto dall'accusa di maltrattamenti - Il caso a Bologna, stabilito il "non luogo a procedere" per un 64enne denunciato dalla moglie in fase di separazione. msn.com