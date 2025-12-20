Tempo di lettura: 2 minuti Un “presidio” delle forze dell’ordine in aula il 23 dicembre, per “consentire lo svolgimento della seduta consiliare in ordine e decoro”. La richiesta è di Clementina Cozzolino, presidente della Municipalità Vomero Arenella. Come mai? L’ultima riunione di consiglio, il 16 dicembre, è stata burrascosa. All’ordine del giorno, la modifica al regolamento interno. Si tratta della nuova disciplina sulla “effettiva partecipazione” dei consiglieri nelle commissioni. Un testo approvato con 21 favorevoli e 7 contrari. Un parto difficile, già saltato in precedenti sedute. La modifica, alla fine, è passata con alcuni emendamenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lite nell’ultimo consiglio, al Vomero Arenella presidente chiede presidio Polizia a prossima seduta

Leggi anche: Stretta su Municipalità, al Vomero Arenella delibera spacca maggioranza. La presidente: “Vado avanti”

Leggi anche: Vomero Arenella, esposto a Procura di Napoli su scontro per Commissione Trasparenza

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Una lite arbitrale internazionale, i costi non previsti per la costruzione di una bioraffineria e di un grattacielo in Olanda, i ritardi del Ministero delle Infrastrutture nell’approvazione del piano economico e finanziario di Autostrade per l’Italia: queste le cause all’ori - facebook.com facebook