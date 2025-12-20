Lite Allegri-Oriali Impallomeni | Chi sbaglia deve pagare ma bisogna valutare le situazioni di campo

Allegri e la lite con Oriali, interviene la Procura Federale: il comunicato - La Procura Federale ha emanato un comunicato in merito alla lite tra Massimiliano Allegri e Lele Oriali dopo Napoli- spaziomilan.it

Lite Allegri-Oriali in Supercoppa: il tecnico del Milan sanzionato con una multa di 10mila euro - L'ammenda ad Allegri è stata comminata "per avere assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, al ... eurosport.it

Insulti a Oriali, niente squalifica per Allegri: Max se la cava con 10mila euro di multa La lite tra Massimiliano Allegri e Lele Oriali durante Napoli-Milan è finita con una multa di 10 mila euro al tecnico: è questo il verdetto del giudice sportivo sullo spinoso - facebook.com facebook

Ammenda da 10mila euro per Massimiliano Allegri L’allenatore del Milan è stato sanzionato dal Giudice Sportivo in seguito alla lite con Gabriele Oriali durante la Supercoppa “ x.com

