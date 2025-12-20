Lite Allegri-Oriali Impallomeni | Chi sbaglia deve pagare ma bisogna valutare le situazioni di campo

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'opinionista Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche la lite tra Allegri e Oriali in Napoli-Milan. Ecco le sue dichiarazioni in merito. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

lite allegri oriali impallomeni chi sbaglia deve pagare ma bisogna valutare le situazioni di campo

© Pianetamilan.it - Lite Allegri-Oriali, Impallomeni: “Chi sbaglia deve pagare, ma bisogna valutare le situazioni di campo”

Leggi anche: Giustizia: Salvini, 'anche nei tribunali chi sbaglia deve pagare'

Leggi anche: Napoli Milan, Gravina durissimo sulla lite tra Allegri e Oriali: «Una sconfitta per l’immagine del calcio italiano». Le parole

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Allegri squalificato per gli insulti a Oriali? Impallomeni: “Chi sbaglia deve pagare”; Lite Oriali-Allegri, il milanista Ordine: “Spero non accada una cosa”; Alvino al veleno: “Lega vergognosa in Napoli-Milan! Voleva un altro risultato”.

lite allegri oriali impallomeniImpallomeni su Allegri-Oriali: "Bisogna valutare le situazioni di campo" - Stefano Impallomenti, ex calciatore e attuale opionista, come ogni settimana è stato ospite della trasmissione radiofonica Maracanà in onda sulle frequenze di TMW ... milannews.it

lite allegri oriali impallomeniAllegri e la lite con Oriali, interviene la Procura Federale: il comunicato - La Procura Federale ha emanato un comunicato in merito alla lite tra Massimiliano Allegri e Lele Oriali dopo Napoli- spaziomilan.it

lite allegri oriali impallomeniLite Allegri-Oriali in Supercoppa: il tecnico del Milan sanzionato con una multa di 10mila euro - L'ammenda ad Allegri è stata comminata "per avere assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, al ... eurosport.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.