Ringalluzzito dall’assoluzione a Palermo, così che torna il tormentone di prendersi il Viminale, Matteo Salvini schiocca la frusta e la maggioranza balla. L’uomo del Ponte si è messo in testa di far capire – come dice Claudio Borghi, il “duro” di via Bellerio – che «quando la Lega dice no è no». In effetti al Senato sta andando esattamente così, fino al punto che a tremare è il “leghista buono”, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che a momenti ha rischiato di andare a casa, lui e il governo. Un gioco delle parti? Può essere. Di certo hanno giocato con l’età pensionabile come fosse un jackpot di quelli dove non si vince mai. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Italia va bene o va male? In casa Meloni si mettano d’accordo

Leggi anche: Governo: Conte, 'per Meloni va tutto bene ma Italia è a crescita zero'

Leggi anche: Va al bar a bere il caffè e si accorge che la casa va a fuoco

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Zara, la cagnolina maltrattata e restituita al proprietario, è stata presa in consegna dalla deputata più assenteista d’Italia. Bene, sono felice per il cane ovviamente, ma rimango sconvolto da varie cose. Ve ne parlerò alle 21:30 in live. A dopo. - facebook.com facebook

#Allegri a Italia Uno: “ #Bartesaghi non stava bene, abbiamo bisogno di forze fresche. #MilanComo a #Perth Sarebbe un problema se…” #MilanPress x.com