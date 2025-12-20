L’Italia si è evoluta da Paese molto ignorante in Paese morto istruito

20 dic 2025

Non ci sono punizioni per chi sbaglia. E non ci sono premi per chi merita. Un paese così non può funzionare. È un paese morto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - L’Italia si è “evoluta” da Paese molto ignorante in Paese morto istruito

