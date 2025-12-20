L’Italia si cucina il mondo Chi ha vinto davvero e chi rosica

Ripartiamo da qui: «Se non si ha la pretesa di diventare un cuoco di baldacchino non credo sia necessario, per riuscire, di nascere con una cazzaruola in capo; basta la passione, molta attenzione e l’avvezzarsi precisi: poi scegliete sempre per materia prima roba della più fine, chè questa vi farà figurare». È l’incipit de La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene che Pellegrino Artusi – il primo codificatore della cucina borghese e unitaria in Italia anche se nel suo libro sono del tutto assenti le ricette del Meridione – arricchisce con altre tre annotazioni: guardatevi dai libri che parlano di cucina, esercitatevi e sappiate che la cucina «è una bricconcella, ma può darci grandi soddisfazioni quando riuscite». 🔗 Leggi su Panorama.it

