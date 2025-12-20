L’Italgronda a caccia del tris Oggi il derby a casa del Versilia

Non c’è due senza tre e per tenere fede al vecchio adagio l’Italgronda Futsal Prato tenterà oggi di fare il tris di vittorie sul campo del Versilia (Pardini sport center di Camaiore alle ore 15). Il derby pone di fronte due squadre divise in classifica da un solo punto. Avanti ci sono i pratesi allenati da Calamai, reduci dai successi ottenuti sull’Arpi Nova Campi Bisenzio in trasferta e sul Bagnolo in casa nel turno precedente. Il Versilia, invece, nella scorsa giornata è uscito sconfitto dalla Campi Arena, dove l’Arpi Nova si è imposta per 4-1. Nel match odierno tornerà a vestire la maglia dell’Italgronda anche Daniele Pecchioli (foto), che è stato prelevato dall’Atletico 2001 di serie C1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

