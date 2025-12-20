L’istituto Vassallo tra memoria e innovazione | intitolato il laboratorio al professor Nuzzolo

In una giornata densa di significato per la comunità di Galeata, l’istituto professionale "Vassallo" ha celebrato sabato (20 dicembre) l’intitolazione del laboratorio meccanico e tecnologico alla memoria del professor Gabriele Nuzzolo, alla presenza del vice presidente della Regione Vincenzo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

