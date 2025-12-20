L’istituto Vassallo tra memoria e innovazione | intitolato il laboratorio al professor Nuzzolo
In una giornata densa di significato per la comunità di Galeata, l’istituto professionale "Vassallo" ha celebrato sabato (20 dicembre) l’intitolazione del laboratorio meccanico e tecnologico alla memoria del professor Gabriele Nuzzolo, alla presenza del vice presidente della Regione Vincenzo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Nuova vita per l’ex Stecca Nefetti: ora è Casa delle Associazioni in memoria di Gabriele Nuzzolo
Leggi anche: “Medaglia d’oro per la Neurochirurgia” al professor Francesco Biroli: ricerca, innovazione e impegno sociale
Memoria, lo strappo ricucito: la medaglia d’onore a Vassallo. La commozione della figlia - Nel corso di una cerimonia raccolta (ma non priva di solennità), stamattina in prefettura è stata consegnata la medaglia ... ilrestodelcarlino.it
Oggi a Santa Sofia e a Galeata con il vicepresidente Vincenzo Colla prima in visita allo stabilimento Amadori di Santa Sofia e poi all’emozionante cerimonia di intitolazione a Gabriele Nuzzolo del laboratorio in cui insegnava all’istituto Vassallo di Galeata. Un - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.