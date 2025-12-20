Cinque in condotta e annullamento delle gite: è la decisione assunta dal Consiglio dei docenti con la dirigenza scolastica per il liceo Giulio Cesare di Roma, dopo la seconda ‘lista stupri’ – stavolta con i nomi di due professoresse – apparsa nei bagni durante l’occupazione dell’istituto. Il 5 in condotta, se dovesse essere confermato anche per il secondo quadrimestre, comporterebbe per gli studenti la bocciatura automatica e sarà dato ai ragazzi che a qualunque titolo, fossero stati presenti a scuola nei giorni dell’occupazione e identificati dai docenti. Il Consiglio di Istituto, convocato per le 16, è iniziato intorno alle 17. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lista stupri, dopo la seconda apparsa al Giulio Cesare 5 in condotta e gite annullate

