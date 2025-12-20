Lista stupri dopo la seconda apparsa al Giulio Cesare 5 in condotta e gite annullate
Cinque in condotta e annullamento delle gite: è la decisione assunta dal Consiglio dei docenti con la dirigenza scolastica per il liceo Giulio Cesare di Roma, dopo la seconda ‘lista stupri’ – stavolta con i nomi di due professoresse – apparsa nei bagni durante l’occupazione dell’istituto. Il 5 in condotta, se dovesse essere confermato anche per il secondo quadrimestre, comporterebbe per gli studenti la bocciatura automatica e sarà dato ai ragazzi che a qualunque titolo, fossero stati presenti a scuola nei giorni dell’occupazione e identificati dai docenti. Il Consiglio di Istituto, convocato per le 16, è iniziato intorno alle 17. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Lista stupri, al Giulio Cesare ne spunta una seconda
Leggi anche: Al liceo Giulio Cesare di Roma spunta una seconda “lista stupri”: stavolta l’elenco è con i nomi delle prof
Roma, spunta una seconda “lista stupri” al Giulio Cesare coi nomi di due prof; Al liceo Giulio Cesare di Roma spunta una seconda lista stupri: stavolta l'elenco è con i nomi delle prof; Giulio Cesare, Carducci e Anco Marzio: il (brutto) trend della lista stupri nei licei di Roma; Roma, lista stupri al Giulio Cesare: spuntano le minacce alla preside: «Senesi attenta».
Al liceo Giulio Cesare di Roma spunta una seconda “lista stupri”: stavolta l’elenco è con i nomi delle prof - A meno di un mese da quella che riportava i nomi di studenti e studentesse arriva una seconda, con quelli ... fanpage.it
Roma, lista stupri al Giulio Cesare: spuntano le minacce alla preside: «Senesi attenta» - Non solo una seconda “lista stupri”, ma anche scritte ingiuriose e minacce rivolte alla dirigente scolastica Paola Senesi. ilmessaggero.it
Roma, un'altra "lista stupri" al liceo Giulio Cesare (occupato): «Nell'elenco due professoresse» - Un'altra "lista stupri" al liceo Giulio Cesare di Roma. ilmattino.it
Nuova lista stupri in un liceo di Roma: “nell’elenco due professoresse” All’interno del liceo classico Giulio Cesare di Roma è comparsa un’altra “lista stupri”. L’episodio è stato segnalato dai rappresentanti degli studenti in una nota sui social. Secondo qu - facebook.com facebook
#Roma Una nuova 'lista stupri' è stata trovata al liceo Giulio Cesare alla fine dell'occupazione. Scoperte una serie di scritte nei bagni, insulti e parolacce contro una dirigente scolastica. Inoltre, sarebbe stata ritrovata una lista stupri con i nomi di due docenti x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.