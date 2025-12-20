Allestite qua e là nelle strade e nelle piazze e ispirate al tema “ Natale. cammino verso la pace“ quelle create da gruppi di zona, oratori e comitati rionali. Esposte a Palazzo Terragni quelle realizzate dagli artisti, affiancate da racconti, concerti, spettacoli musicali itineranti, Vespe d’epoca, mercatini e un Villaggio Olimpico. Da questo weekend la città si trasforma in presepe con il battesimo delle natività costruite per abbellire i luoghi in vista del Natale, grazie alla 37esima edizione di Lissone Città Presepe. Oggi alle 16 Palazzo Terragni accoglierà l’apertura della “Mostra dei Presepi Artistici “, accompagnata dai lavori creati durante il laboratorio di falegnameria artistica “Natalemanuale“ condotto dallo scultore Tommaso Letteriello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lissone diventa “Città Presepe”. Strade e piazze come Betlemme

Leggi anche: “Orvieto città sicura 2025”: 34 nuove telecamere su strade, piazze e giardini del centro e delle frazioni

Leggi anche: A Partanna Mondello si inaugura il presepe vivente "villaggio Betlemme"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Lissone si trasforma in 'Città Presepe' con natività artistiche e presepi viventi - I presepi nelle strade e nelle piazze, quelli nelle scuole, negli oratori e nelle case, oltre che nei luoghi pubblici. ilgiorno.it

Lissone Città Presepe. La magia della tradizione dal panettone al ’papurot’ - Ci saranno 24 presepi sparsi nelle strade e nelle piazze, e poi quelli allestiti nelle scuole, negli oratori, nelle case e nei luoghi pubblici. ilgiorno.it

È ufficialmente Bubble Mania! La luce diventa protagonista con le lampade Riflessi: stile contemporaneo e carattere deciso per ogni ambiente. Vieni a scoprirle da Domus Arredi Via Pascoli 39, Lissone 039 794790 | [email protected] #BubbleMania #Rifl - facebook.com facebook