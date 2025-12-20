Lippi non ha dubbi | La famiglia Agnelli ha fatto della Juve un simbolo credo che John Elkann debba continuare questa tradizione fatta di stile valori e successi

Lippi, storico allenatore della Juventus, ha commentato così le voci di una vendita del club dopo l’offerta di Tether ad Exor. L’offerta recapitata da Tether ad Exor per acquistare la Juventus – poi rispedita al mittente da John Elkann – hanno acceso un forte dibattito sul futuro del club bianconero. A parlarne, a Gianlucadimarzio.com, è stato lo storico tecnico juventino Marcello Lippi. Ecco le sue parole. PAROLE – «La famiglia Agnelli è una dinastia che da quasi un secolo rappresenta anche il calcio italiano nel mondo e ha fatto della Juventus un simbolo per tutti gli appassionati di sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

