Lippi non ha dubbi | Credo che anche la Juve di oggi stia provando a costruire un futuro di nuove vittorie con unità e fiducia
Marcello Lippi analizza il presente della Juventus, sottolineando l'impegno della squadra nel costruire un futuro di successi attraverso unità e fiducia. In un contesto di incertezza e discussioni sul futuro societario, le parole dell’ex tecnico evidenziano un atteggiamento di determinazione e continuità. Lippi non ha dubbi: «Credo che anche la Juve di oggi stia provando a costruire un futuro di nuove vittorie, con unità e fiducia».
L’ex tecnico della Juve e della Nazionale italiana Campione del Mondo, Marcello Lippi, non ha dubbi e parla del momento dei bianconeri L’offerta avanzata da Tether a Exor per rilevare la Juventus — proposta poi respinta da John Elkann — ha acceso un acceso dibattito sul futuro societario del club bianconero. A commentare la vicenda, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Lippi non ha dubbi: «La famiglia Agnelli ha fatto della Juve un simbolo, credo che John Elkann debba continuare questa tradizione fatta di stile, valori e successi»
Leggi anche: Paolo Rossi: «Tifosi Juve convinti che la squadra sia scarsa? Io credo che con Spalletti abbia sterzato e si meriti fiducia» – VIDEO
Lippi: “Agnelli simbolo della Juventus. Con Elkann si può continuare questa tradizione” - com sul rapporto con la famiglia Agnelli e sui valori bianconeri ... gianlucadimarzio.com
Marcello Lippi torna allenatore per un giorno: il discorso in spogliatoio al Viareggio in crisi - santuario, dove per una vita ha costruito non solo il suo personaggio ma anche i trionfi, non ha saputo resistere: l’ex ct della Nazionale, ... gazzetta.it
I tavarnuzzini finiscono in nove contro undici: arbitraggio contestato, assegnato un rigore dubbio per parte. Protagonista Lippi che para tre penalty - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.