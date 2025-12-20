Lippi non ha dubbi | Credo che anche la Juve di oggi stia provando a costruire un futuro di nuove vittorie con unità e fiducia

Marcello Lippi analizza il presente della Juventus, sottolineando l'impegno della squadra nel costruire un futuro di successi attraverso unità e fiducia. In un contesto di incertezza e discussioni sul futuro societario, le parole dell’ex tecnico evidenziano un atteggiamento di determinazione e continuità. Lippi non ha dubbi: «Credo che anche la Juve di oggi stia provando a costruire un futuro di nuove vittorie, con unità e fiducia».

