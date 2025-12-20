Lippi e la Juve che verrà | Anche nei miei cicli si è ripartiti dopo anni difficili
Lippi riflette sul presente della Juventus, sottolineando come anche nei suoi periodi più complessi si sia sempre ripartiti con pazienza e determinazione. La squadra sta attraversando un momento di transizione, caratterizzato da tentativi e aggiustamenti, nel tentativo di ritrovare una nuova identità vincente. Lippi e la Juve che verrà: “Anche nei miei cicli si è ripartiti dopo anni difficili”.
La Juventus sta attraversando una fase di transizione, fatta di tentativi, aggiustamenti e ricerca di una nuova identità vincente. A fotografare il momento del club è Marcello Lippi, uno che di ricostruzioni e rinascite se ne intende. L’ex tecnico bianconero, intervistato da Gianlucadimarzio.com, ha offerto una lettura lucida e per nulla nostalgica del presente juventino, richiamando la propria esperienza personale alla guida del club. Lippi e i cicli di ricostruzione. Nel suo intervento, Lippi ha ricordato come anche i suoi due cicli sulla panchina della Juventus non siano partiti da successi immediati. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
