Lippi e la Juve che verrà | Anche nei miei cicli si è ripartiti dopo anni difficili

Lippi riflette sul presente della Juventus, sottolineando come anche nei suoi periodi più complessi si sia sempre ripartiti con pazienza e determinazione. La squadra sta attraversando un momento di transizione, caratterizzato da tentativi e aggiustamenti, nel tentativo di ritrovare una nuova identità vincente. Lippi e la Juve che verrà: “Anche nei miei cicli si è ripartiti dopo anni difficili”.

