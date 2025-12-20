Lions club Agrigento Chiaramonte dona generi di prima necessità ai Volontari di strada
Anche per il Natale 2025 il Lions club Agrigento Chiaramonte distretto 108 YB, assieme ai giovani affiliati del Leo club Agrigento Chiaramonte, hanno risposto “presente” all’appello lanciato per donare alimenti a favore dell'associazione Volontari di strada. La consegna della fornitura è avvenuta. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
