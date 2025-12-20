L’intesa a Bruxelles e la sconfitta di Ursula | prestito da 90 miliardi

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diciannove ore di trattative, poi - quando sono ormai arrivate le tre di notte - viene finalmente siglato l’accordo all’unanimità per finanziare l’Ucraina. Il Consiglio europeo decide a sorpresa di accantonare l’ipotesi dell’uso degli asset russi congelati e sceglie invece la strada del semplice e tradizionale prestito. Che ammonta a 90 miliardi per il biennio 2026-2027. Un prestito a tasso zero e garantito dal Bilancio europeo. E quindi finanziato con debito comune. Una sconfitta politica gigantesca per la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen (messa all’angolo anche sul Mercosur) e per il cancelliere tedesco Friedrich Merz. 🔗 Leggi su Ilgiornale.itImmagine generica

Leggi anche: Come funziona il prestito Ue da 90 miliardi a Kiev, da dove arriveranno i soldi (e perché a uscirne «sconfitta» è la Germania)

Leggi anche: Ucraina, c’è l’accordo in Ue: prestito da 90 miliardi a Kiev – La diretta

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.