L’intesa a Bruxelles e la sconfitta di Ursula | prestito da 90 miliardi

Diciannove ore di trattative, poi - quando sono ormai arrivate le tre di notte - viene finalmente siglato l'accordo all'unanimità per finanziare l'Ucraina. Il Consiglio europeo decide a sorpresa di accantonare l'ipotesi dell'uso degli asset russi congelati e sceglie invece la strada del semplice e tradizionale prestito. Che ammonta a 90 miliardi per il biennio 2026-2027. Un prestito a tasso zero e garantito dal Bilancio europeo. E quindi finanziato con debito comune. Una sconfitta politica gigantesca per la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen (messa all'angolo anche sul Mercosur) e per il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

L'Ucraina torna al centro dell'attenzione europea. Nella notte, a Bruxelles, l'Unione ha raggiunto un accordo su un prestito da 90 miliardi di euro a sostegno di Kiev, senza ricorrere agli asset russi congelati. Intesa condivisa anche dal governo Meloni

Sull'intesa per l'Ucraina soddisfazione della premier Meloni: "Sugli asset russi è prevalso il buonsenso" ha detto stanotte lasciando Bruxelles