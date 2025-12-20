È questione di giorni e arriveranno i Daspo per i tifosi della Maceratese che domenica scorsa hanno creato il caos, dando vita a degli scontri con la polizia, dopo l’agguato fallito ai tifosi della Civitanovese, davanti al bar del Megauno, nella zona commerciale di Civitanova, a due passi dal casello autostradale. Oltre alla decisione di far giocare a porte chiuse il match di domani tra Maceratese e Chiesti, è stato disposto il divieto di trasferta per i tifosi maceratesi per i futuri quattro incontri di calcio. In seguito ai fatti accaduti, infatti, l’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive ha rimesso al Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive del Viminale la valutazione dei fatti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Linea dura dopo il blitz. Daspo per i tifosi della Rata. Vietate quattro trasferte

