L’incontenibile Lucinda Brand colpisce ancora Casasola si conferma in Top 10

L’incontenibile Lucinda Brand colpisce ancora e vince la gara della categoria élite femminile della tappa di Anversa della Coppa del Mondo di ciclocross. La fuoriclasse olandese centra il quarto successo su altrettante gare disputate in stagione. Sara Casasola si conferma tra le migliori del panorama internazionale e chiude in Top 10. L’atleta neerlandese termina la sua prova in 53’48”. Brand tiene sotto controllo i tentativi di allungo delle rivali nella prima parte della contesa, s’invola nella seconda parte di gara e, nonostante due errori nelle curve sulla sabbia, trova la forza nel finale per riuscire a staccare la connazionale Ceylin Alvarado, seconda a due secondi e autrice di una splendida gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

