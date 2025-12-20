L’incoerenza che regge il governo Meloni

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’incoerenza che regge il governo Meloni La storia del governo Meloni è caratterizzata da molteplici elementi che si intrecciano. Uno di questi è una parola che ha avuto un ruolo significativo nel definire le scelte e le politiche di questo esecutivo.

La storia del governo Meloni è una storia fatta di mille ingredienti. Uno di questi ingredienti corrisponde a una parola appassionante che ha avuto un impatto importante nella vita di questo esecut. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

l8217incoerenza che regge il governo meloni

© Ilfoglio.it - L’incoerenza che regge il governo Meloni

Leggi anche: Schlein: incoerenza Meloni ormai conclamata, è il tempo della verità

Leggi anche: Programma Transizione 5.0, Cna: "Segnale di incoerenza del Governo. Servono garanzie per le imprese"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

l8217incoerenza regge governo meloniL'incoerenza che regge il governo Meloni - Dalla promessa di abolire la Fornero a una manovra che la rafforza: il centrodestra fa l’opposto di ciò che diceva, senza pagarne il prezzo nei consensi ... ilfoglio.it

Meloni contro la Flotilla: “Iniziativa pericolosa e irresponsabile finalizzata a creare problemi al governo”. E chiede agli attivisti di fermarsi a Cipro - Giorgia Meloni definisce così la missione umanitaria della Global Sumud Flotilla in navigazione verso Gaza. ilfattoquotidiano.it

Il governo Meloni è più immigrazionista dei governi di sinistra. Numeri - I tormentoni dei principali partiti di centrodestra al governo si scontrano con una realtà dei fatti ben diversa. ilfoglio.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.