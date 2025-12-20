L’incoerenza che regge il governo Meloni

L’incoerenza che regge il governo Meloni La storia del governo Meloni è caratterizzata da molteplici elementi che si intrecciano. Uno di questi è una parola che ha avuto un ruolo significativo nel definire le scelte e le politiche di questo esecutivo.

Meloni contro la Flotilla: “Iniziativa pericolosa e irresponsabile finalizzata a creare problemi al governo”. E chiede agli attivisti di fermarsi a Cipro - Giorgia Meloni definisce così la missione umanitaria della Global Sumud Flotilla in navigazione verso Gaza. ilfattoquotidiano.it

Il governo Meloni è più immigrazionista dei governi di sinistra. Numeri - I tormentoni dei principali partiti di centrodestra al governo si scontrano con una realtà dei fatti ben diversa. ilfoglio.it

Ci sono periodi della vita in cui vai avanti in automatico, fai quello che devi, mantieni gli equilibri, rispondi alle aspettative. A volte quel funzionamento regge per anni. Altre volte, a un certo punto, senti che qualcosa non coincide più con te. Non è incoerenza n - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.