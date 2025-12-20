L' imprenditrice scommette su Gambettola e apre un nuovo locale di kebab
Ha inaugurato questa mattina in corso Giuseppe Mazzini 33, nel cuore di Gambettola, “Gem Turkish House”, la nuova attività di ristorazione di Disbudak Asiye, imprenditrice già conosciuta sul territorio per il suo locale di kebab a Cesena. Un’apertura che arricchisce l’offerta commerciale del. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: A Ferrara c'è chi scommette sul 'primo': in centro apre il nuovo fast food della pasta fresca
Leggi anche: Consumo di droga davanti al locale. Chiuso kebab vicino alla stazione
Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.
Giovani imprenditori si mettono in gioco Giovanni Brunetti e la sua compagna Gaia Petrone scelgono di mettersi in gioco, trasformando un sogno in una realtà concreta. Aprire un Lounge Bar oggi significa scommettere sul futuro, unendo passione, visione - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.