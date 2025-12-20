Liguria nove arresti a Genova in una maxi operazione antidroga la polizia controlla tre cannabis shop
La squadra mobile si è concentrata tra i vicoli del centro storico, Sampierdarena e Rapallo. Trafficante albanese fermato al casello con 13 chili di cocaina Vasta operazione della polizia contro la criminalità diffusa ha interessato nelle ultime ore numerose province italiane, tra cui Genova. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Vasta operazione antidroga, sette arresti in provincia. Maxi sequestro nei cannabis shop
Leggi anche: Operazione antidroga in tutta Italia: due arresti a Verona e due cannabis shop sequestrati
La coppia di 60enni che ha trasformato la casa in una base di spaccio; Arriva la neve in Liguria: allerta gialla, zone coinvolte, previsioni e scenari.
Operazione antidroga, a Genova 9 arresti, 17 denunce e oltre 30 chili di stupefacente sequestrato - Si è conclusa nella serata di venerdì 19 dicembre 2025, portando a 9 arresti anche a Genova. rainews.it
Disordini prima di Genoa–Inter: cinque arresti in flagranza differita a Genova - Disordini prima di Genoa–Inter del 14 dicembre: cinque ultras arrestati in flagranza differita dalla Digos di Genova dopo le violenze pre partita. ligurianotizie.it
Allerta arancione per il maltempo in Liguria ed Emilia Romagna, danni a Genova - Una tromba d'aria, originata in mare, capace di sradicare piante e spazzare via container ma soprattutto pioggia, tanta pioggia. ansa.it
Atto firmato davanti al notaio da nove eletti di maggioranza e opposizione. Una procedura poco frequente in Liguria che certifica la rottura politica e interrompe anticipatamente il mandato amministrativo - facebook.com facebook
Peste suina africana, nove nuovi casi tra Piemonte e Liguria: registrati i primi tre cinghiali infetti nel comune di Rocchetta x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.