Liceo artistico PA De Luca | quando l’arte varca le sbarre di Bellizzi Irpino

Dietro le sbarre della casa circondariale di Bellizzi Irpino, la scuola è arrivata, come ci si aspettava, ma forse non come ci si sarebbe immaginati.Il liceo artistico “P.A. De Luca” vi è entrato, forse con la stessa incoscienza con cui chiunque si avvicini a quel mondo sa di poter incontrare. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Liceo artistico “P.A. De Luca”: quando l’arte varca le sbarre di Bellizzi Irpino

Leggi anche: La prevenzione oncologica varca le sbarre: in Campania il primo progetto per i detenuti

Leggi anche: 'Arte e Cultura tra le strade di Caserta': al via il progetto di Confcommercio, liceo artistico e comitato vivibilità cittadina

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Cento anni dall’intitolazione ad Adolfo Apolloni, il liceo artistico fanese taglia il traguardo con lo sguardo al futuro; POLIZIA DI STATO- Avellino: Inaugurata la mostra dei presepi tradizionali e artistici “La Polizia di Stato con gli studenti per un Natale di solidarietà” – Seconda edizione; Liceo Artistico di Siderno: cinque anni di attesa per la riapertura della sede storica.

Liceo artistico regionale “r. guttuso” di bagheria open-day – concorso “ritratto di papa’ ” giovedi’ 16 gennaio 2020 - Sarà inaugurata giovedì 16 Gennaio, nei locali di Villa San Cataldo, sede del Liceo Artistico Regionale “R. comune.bagheria.pa.it

Liceo artistico regionale “r. guttuso” di bagheria open-day – concorso “insieme nel presepe” - Sarà inaugurata domenica 15 dicembre, nei locali di Villa San Cataldo, sede del Liceo Artistico Regionale “R. comune.bagheria.pa.it

Migliori licei artistici 2024: dove coltivare talento e creatività - Il nuovo anno si avvicina e con esso arriva uno dei momenti più decisivi per gli studenti di terza media: la scelta della scuola superiore. skuola.net

Assemblea di istituto Oggi, 19 dicembre, il Liceo Artistico e Musicale Simone-Durano ha visto al cinema Andromeda, in occasione dell’assemblea di istituto, il film Wicked 2 A seguire le Prof.sse Arrigo e Gorgoni hanno coordinato insieme a Ginevra Mon - facebook.com facebook