Palmoli, 20 dicembre 2025 – Da un lato la delusione, dall’altra la fiducia che qualcosa cambierà. Sono le due facce del destino dei bambini del bosco, che dovranno passare il Natale nella casa famiglia di Vasto e non nel casolare di Palmoli come speravano i genitori, ma che – è verosimile – presto potrebbero ricongiungersi col papà Nathan Trevallion (la mamma è con loro nella struttura e può vederli in alcuni momenti della giornata). A patto che adempiano agli obblighi che riguardano principalmente istruzione, socialità, sanità e igiene. A questo scopo c’è un vero e proprio progetto formativo legato all’istruzione primaria dei 3 bambini di cui ha parlato il sindaco di Palmoli, attento alle vicenda della famiglia sin dall’inizio della ‘storia’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lezioni a casa con la maestra di Palmoli e doposcuola con i coetanei: il ‘piano’ per far tornare con i genitori i bimbi del bosco

