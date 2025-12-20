L’ex iridato al bivio Bagnaia | Devo subito tornare protagonista

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudio Domenicali, numero uno di Ducati e Gigi Dall’ Igna, direttore generale del team, accendono i riflettori del 2026 (che poi sarà l’anno del centenario del marchio di Borgo Panigale ) mettendo sul piatto i numeri, eccellenti, della stagione: Ducati ha vinto tutto (titolo costruttori, titolo piloti, titolo miglior team), si è portata a casa 17 gare 19 sprint race, successi questi che hanno contribuito anche a consegnare a Brembo quota 1000 trionfi nel Motorsport, e soprattutto Ducati vede una moto sul podio da 88 gare consecutive (ovvero da Aragon 2021). Tutto bello, tutto da incorniciare. Con una nota stonata: il 2025 da incubo vissuto da Bagnaia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

l8217ex iridato al bivio bagnaia devo subito tornare protagonista

© Sport.quotidiano.net - L’ex iridato al bivio. Bagnaia: "Devo subito tornare protagonista»

Leggi anche: MotoGP, Bezzecchi domina a Portimao e blinda il bronzo iridato. Delude Bagnaia

Leggi anche: Sciopero generale, il Cobas: "Siamo al bivio, servono risposte subito"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.