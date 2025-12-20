Un anno dopo l’inagurazione dell’ Inter Academy a Jeddah, il club ha voluto festeggiare la ricorrenza con attività e ospiti speciali. L’evento si è svolto a margine della semifinale di Supercoppa contro il Bologna a Riad contro il Bologna: una giornata all’insegna dello sport, dei valori nerazzurri e della condivisione con la comunità locale, nobilitata dalla presenza del Vice Presidente del club Javier Zanetti e dell’ex capitana dell’Inter Women Lisa Alborghetti. Presso il campo dell’Academy, circa 200 bambini sono stati protagonisti delle attività sportive, che hanno coinvolto complessivamente oltre 400 persone, tra famiglie e accompagnatori, in un clima di grande entusiasmo e partecipazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’evento. Zanetti e Alborghetti all’Academy Jeddah

Leggi anche: Emozioni in scena per l’evento finale del progetto Techne Academy rivolto a ragazzi con disabilità

Leggi anche: La Visione di Soriano: successo a Bolzano per l’evento della Wine and Food Academy alla Pasticceria Malavenda 1872

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Festeggiato il primo anno dell'Inter Jeddah Academy: #Zanetti e #Alborghetti gli ambasciatori x.com