L’esperto di diritto della famiglia | Madre e padre dimostrino di cambiare

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Professor Claudio Cecchella, ordinario di Diritto processuale civile e Diritto processuale della famiglia all’Università di Pisa, e presidente dell’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, si aspettava il rigetto del reclamo da parte della Corte d’Appello dell’Aquila? "Sì, me l’aspettavo pienamente. Il provvedimento del 20 novembre era coerente con gli artt. 330 e 333 c.c., che attribuiscono al Tribunale per i minorenni ampia competenza per tutelare minori da trascuratezza o abbandono, come l’insalubre abitazione in rudere-roulotte, la mancanza di istruzione, assistenza sanitaria e isolamento sociale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

l8217esperto di diritto della famiglia madre e padre dimostrino di cambiare

© Quotidiano.net - L’esperto di diritto della famiglia: "Madre e padre dimostrino di cambiare"

Leggi anche: Bimbo si sveglia e piange, famiglia scopre fuga di monossido di carbonio: ricoverati madre, padre e 4 bimbi

Leggi anche: Famiglia uccisa a Canaro dal monossido di carbonio uscito dalla caldaia, trovati morti padre, madre e figlia

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

l8217esperto diritto famiglia madreL’esperto di diritto della famiglia: "Madre e padre dimostrino di cambiare" - Il professor Cecchella: la scelta è revocabile con fatti aggiornati, i genitori possono fare una nuova istanza ... quotidiano.net

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.