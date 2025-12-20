Leo smonta le accuse della sinistra | nessun aumento delle tasse ma più redditi e lotta al nero

« Non c’è stato assolutamente alcun aumento di tasse: alla base delle cifre ci sono prima di tutto l’estensione dei redditi e la lotta al sommerso, che ha riportato in chiaro molto lavoro ». Inizia così, smentendo e smontando le accuse dell’opposizione, l’intervista al viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, al quotidiano Il Sole 24 ore. L’esponente del governo Meloni spiega che « con l’’ultima manovra e quella in corso di approvazione abbiamo ridotto l’Irpef, destinando 18 miliardi alle fasce medio-basse e 3 miliardi al ceto medio. Questo significa fino a mille euro in più l’anno per un lavoratore dipendente con un reddito fino a 32mila euro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

