Si è svolto venerdì 19 dicembre presso il Liceo Kant di Melito di Napoli un incontro dedicato ai temi della legalità ambientale e della tutela del territorio, rivolto agli studenti dell’istituto. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Polizia Municipale e la Polizia Metropolitana, rientra in un più ampio percorso di educazione alla cittadinanza attiva ed . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Legalità e tutela dell’ambiente: incontro formativo al Liceo Kant di Melito di Napoli

