L’economista | Il debito Ue per Kiev? Soluzione da non usare con leggerezza

Roma, 20 dicembre 2025 – “La decisione presa ieri dal Consiglio europeo è stata penosa”. Non usa giri di parole Tobias Piller, economista e giornalista tedesco della Frankfurter Allgemeine Zeitung, per commentare il rinvio dell’accordo sul Mercosur e l’intesa raggiunta ieri sul prestito all’Ucraina di 90 miliardi di euro a tasso zero per il periodo 2026-2027, basato su prestiti contratti dall’Ue sui mercati dei capitali e sostenuto, con le garanzie, dal margine di manovra del bilancio dell’Ue. La via del debito comune infrange un tabù. E dopo il Next Generation Eu e il prestito per la difesa ‘Safe’, sembra una strada sempre più battuta nonostante i mal di pancia dei paesi ‘frugali’, Germania in primis. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

