L’economista | Il debito Ue per Kiev? Soluzione da non usare con leggerezza
Roma, 20 dicembre 2025 – “La decisione presa ieri dal Consiglio europeo è stata penosa”. Non usa giri di parole Tobias Piller, economista e giornalista tedesco della Frankfurter Allgemeine Zeitung, per commentare il rinvio dell’accordo sul Mercosur e l’intesa raggiunta ieri sul prestito all’Ucraina di 90 miliardi di euro a tasso zero per il periodo 2026-2027, basato su prestiti contratti dall’Ue sui mercati dei capitali e sostenuto, con le garanzie, dal margine di manovra del bilancio dell’Ue. La via del debito comune infrange un tabù. E dopo il Next Generation Eu e il prestito per la difesa ‘Safe’, sembra una strada sempre più battuta nonostante i mal di pancia dei paesi ‘frugali’, Germania in primis. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: UE: prestito da 90 miliardi a Kiev con il debito comune
Leggi anche: Prestito Ue a Kiev senza usare gli asset russi: c’è l’accordo. Meloni: ha prevalso il buon senso
L'Ue sceglie il debito comune per Kiev, salta l'uso degli asset. Mosca: 'È prevalsa la legge' - Hanno prevalso, nelle parole più utilizzate dai leader, il "buon senso", il "pragmatismo" e la "stabilità" finanziaria. ansa.it
Guerra Ucraina, maxi prestito Ue e Kiev evita il default: «Intoccabili gli asset» - che Ursula von der Leyen e Friedrich Merz avevano cercato ... ilmessaggero.it
Ucraina, salta il prestito con gli asset russi. L’Ue sceglie il debito comune per finanziare Kiev - L’Ue vira sul debito comune con una modifica alle norme sul bilancio e con il meccanismo della cooperazione rafforzata ... milanofinanza.it
Rick DuFer - Pagina Pubblica. . Volete l'AMARA VERITÀ In Italia c'è il partito unico, come in Nord Corea, ed è il Partito del Debito Pubblico. Se pensate che tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, o tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini, ci sia differenza è solo perc - facebook.com facebook
++ #Censis: è l'epoca del Grande Debito, si annuncia uno schock per le finanze pubbliche analogo a quello della pandemia. "Tra il 2001 e il 2024 nei Paesi del G7, a fronte di una stentata crescita dell'economia, il debito pubblico è lievitato dal 75,1% al 124,0 x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.