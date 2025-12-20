Le vacanze forzate dopo la scomparsa di Emanuela Orlandi i vuoti di memoria e le versioni opposte | perché Laura Casagrande è indagata
«Non ricordo nulla di tutto quello che ha riletto della mia deposizione dell’epoca, ho un vuoto totale ». È solo uno dei tanti «non ricordo» che Laura Casagrande, oggi 56enne ed ex compagna di lezioni di musica di Emanuela Orlandi, ha pronunciato di fronte alla Commissione bicamerale d’inchiesta in un’audizione di quasi due anni fa. La donna, da ieri indagata per false informazioni ai pubblici ministeri, è accusata di aver mentito (nel migliore dei casi) o messo in atto un vero e proprio depistaggio (nel peggiore dei casi) quando è stata chiamata negli ultimi anni a ribadire la sua versione dei fatti. 🔗 Leggi su Open.online
