Solo quando si contestano i taxi del mare la tolleranza dei giudici è bassa e la pena alta. Basti pensare ai 1.000 euro pagati da Saviano per aver dato dei «bastardi» a Meloni e Salvini. O alla Cassazione, che ha stabilito che si possono definire «parassiti» i politici. Se si toccano le Ong arriva il conto. Se invece si insulta, anche in modo grave, un politico si trasforma in dialettica, critica, ordinario metodo. Il convoglio giudiziario della diffamazione a mezzo stampa rischia di deragliare per carico eccessivo di decisioni prese con la strumentazione del doppiopesismo. Partiamo dalla parola «pirati». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Le querele delle Ong costano più delle altre

Leggi anche: Ranucci: «Altro che ritiro delle querele, me ne sono arrivate altre tre»

Leggi anche: Uno studio smonta il “bluff” delle auto ibride plug-in: inquinano e costano 5 volte più di quanto dichiarano