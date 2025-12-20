Le porte si chiudono all’improvviso | il treno parte con la mamma a bordo ma la figlia di 2 anni non fa in tempo a salire

Alle ore 14:30 di giovedì 18 dicembre 2025, alla stazione ferroviaria di Lodi, si è verificato un episodio che ha coinvolto una madre e la sua bambina di due anni. Le porte del treno si sono chiuse improvvisamente, partendo con la mamma a bordo ma lasciando la giovane sola sulla banchina. Un episodio che ha suscitato preoccupazione tra i presenti e richiesto l’intervento delle autorità.

