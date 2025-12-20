Le porte si chiudono all’improvviso | il treno parte con la mamma a bordo ma la figlia di 2 anni non fa in tempo a salire
Alle ore 14:30 di giovedì 18 dicembre 2025, alla stazione ferroviaria di Lodi, si è verificato un episodio che ha coinvolto una madre e la sua bambina di due anni. Le porte del treno si sono chiuse improvvisamente, partendo con la mamma a bordo ma lasciando la giovane sola sulla banchina. Un episodio che ha suscitato preoccupazione tra i presenti e richiesto l’intervento delle autorità.
Lodi, 20 dicembre 2025 – Attimi di paura giovedì 18 dicembre 2025, alla stazione ferroviaria di Lodi. Durante la salita a bordo del treno regionale 2170, la chiusura improvvisa delle porte ha separato una famiglia originaria del Mali: la madre e il figlio più piccolo, con il passeggino, sono rimasti bloccati sul convoglio in partenza, mentre l’altra figlia, la piccola Fatima di 2 anni, è rimasta sola sul marciapiede prima di riuscire a salire. L’intervento della Polfer. La scena è stata notata immediatamente dagli agenti della Polizia ferroviaria di Lodi, che sono intervenuti con prontezza, prendendo in custodia la bambina e rassicurandola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
