Le porte del treno si chiudono e bambina di 2 anni rimane fuori Terrore in stazione
Momenti di forte tensione in una stazione ferroviaria lombarda, dove una normale partenza si è trasformata in un episodio che ha generato paura e apprensione. Una famiglia si è ritrovata improvvisamente divisa a causa della chiusura improvvisa delle porte di un convoglio, in una situazione che ha richiesto l’ intervento immediato delle forze dell’ordine. L’episodio ha coinvolto una bambina molto piccola, rimasta sola sulla banchina mentre il treno ripartiva. La prontezza di chi ha assistito alla scena e la rapidità dei soccorsi hanno evitato conseguenze più gravi. In pochi istanti è stato possibile ricostruire quanto accaduto e attivare tutte le procedure necessarie per garantire la sicurezza della minore e il ricongiungimento con la famiglia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
