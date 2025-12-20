Le pesanti minacce di Askatasuna | Trasformeremo Torino nella nuova Val di Susa Oggi la manifestazione

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trasformare Torino in una nuova Val di Susa. Questa è la minaccia di Askatasuna, dopo lo sgombero, mentre oggi si terrà la manifestazione di protesta, con centinaia di agenti anti sommossa pronti a presidiare il capoluogo piemontese. Le minacce. Come riporta La Stampa, la strategia è di Askatasuna è “quella del logoramento, appunto. Assalto dopo assalto, pietra dopo pietra, scontro dopo scontro. E applicarla alla battaglia sulla struttura, riferimento italiano di autonomia operaia, sgomberata l’altro ieri mattina all’alba dopo 29 anni di occupazione. La cui eredità – pare di capire – sarà la lotta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Le pesanti minacce di Askatasuna: "Trasformeremo Torino nella nuova Val di Susa". Oggi la manifestazione

